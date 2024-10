Das Unternehmen Electric Carnival wollte ab dem 25. Oktober Flächen im Milaneo am Mailänder Platz beziehen. Doch die Stadt Stuttgart erlaubt es nicht.

Torsten Ströbele 25.10.2024 - 16:57 Uhr

Flippern, Körbe werfen oder Stofftiere gewinnen: In Stuttgart sollte das bald täglich im Einkaufszentrum Milaneo möglich sein. Am Freitag, 25. Oktober, wollte Electric Carnival seine Entertainment-Fläche mit über 40 Arcade-Spielen und interaktiven Angeboten eröffnen. So wurde es auch auf der Internetseite electriccarnival.com/stuttgart beworben. Mittlerweile ist die Seite nicht mehr aktiv – und auch die Einweihung findet erst einmal nicht statt.