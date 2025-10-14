Gesundheit und Pflege im Einkaufszentrum: Das Marienhospital Stuttgart nutzt eine vorübergehend freie Ladenfläche im Milaneo für Begegnung, Dialog – und neue Chancen.

Wer dieser Tage durchs Milaneo bummelt, wird nicht nur auf Mode, Technik oder Gastronomie stoßen, sondern auch auf das Marienhospital. Was im ersten Moment ungewöhnlich klingt, ist eine kreative Kooperation mit starker Botschaft: Das traditionsreiche Stuttgarter Krankenhaus bespielt vier Wochen lang eine freie Ladenfläche im beliebten Einkaufszentrum und bringt dabei Gesundheit, Pflege und echte Menschen in den Mittelpunkt.

Marienhospital Pop-Up: Im Oktober im Milaneo Was die einen als untypische Zwischennutzung bezeichnen würden, ist in Wirklichkeit ein Impulsgeber für Neues. Mit dem temporären Pop-up-Auftritt will das Marienhospital nicht nur näher an die Menschen rücken – sondern auch ein klares Zeichen setzen, wie moderne Pflege- und Gesundheitskommunikation aussehen kann.

„Wir möchten mit den Menschen dort ins Gespräch kommen, wo sie ohnehin sind: mitten im Leben“, sagen Frau Claudia Graf und Bettina Lammers, Geschäftsführerin des Marienhospitals. „Pflege ist ein zentraler Pfeiler unseres Gesundheitssystems – und es ist Zeit, dass wir darüber offen, persönlich und auf Augenhöhe sprechen. Das Milaneo bietet uns dazu eine tolle Plattform.“

Marienhospital Stuttgart sorgt für vielseitiges Programm

Die Idee hinter dem Projekt ist mehrdimensional: Das Einkaufszentrum kann einen Leerstand sinnvoll und gesellschaftlich wertvoll nutzen. Gleichzeitig hat das Marienhospital die Möglichkeit, direkt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen – mit einem spannenden und abwechslungsreichen Programm.

Denn das, was im Pop-up des Marienhospitals geboten wird, hat mit klassischer Imagewerbung wenig zu tun. Hier geht es um echte Begegnungen, direkte Information und gelebte Nähe:

Bei einem „ Blinddate mit der Pflegedienstleitung “ können Interessierte mit den Pflegedienstleitungen des Marienhospitals persönlich sprechen – ohne vorher zu wissen, wer sie erwartet.

“ können Interessierte mit den Pflegedienstleitungen des Marienhospitals persönlich sprechen – ohne vorher zu wissen, wer sie erwartet. Es gibt spannende Einblicke in internationale Pflegekarrieren .

. Fachbereiche stellen sich vor .

. Alle Informationen rund um die zentrale Praxisanleitung wird vermittelt.

Das Programm bietet noch so viel mehr, zum Beispiel eine Live-Demonstration des OP-Roboters Da Vinci sowie eine Autogrammstunde mit den Europameistern der Stuttgarter Surge.

Einblicke in Pflegeberufe im Milaneo

„Pflege ist heute mehr als ein Beruf – es ist Berufung, Vielfalt und Herausforderung zugleich. Unser Ziel ist es, Menschen zu zeigen, wie viele Gesichter Pflege haben kann“, erklärt Herr Lehre, Pflegedirektor des Marienhospitals. „Ob Berufseinsteiger, Umsteiger oder einfach Neugierige – bei uns darf jeder fragen, zuhören oder sich inspirieren lassen.“

Noch bis zum 31. Oktober 2025 können sich Besucherinnen und Besucher des Milaneo täglich während der regulären Centeröffnungszeiten im Erdgeschoss Eins informieren. Der Stand des Marienhospitals ist offen gestaltet, bietet Platz für Gespräche, Impulse und persönliche Geschichten – aber auch für Diskretion, wenn gewünscht.

Dass so eine Aktion im Milaneo möglich ist, hat viel mit dem Verständnis des Centers für seine Rolle als Begegnungsort zu tun. Herr Keuthen, Centermanager des Milaneo, betont: „Das Milaneo ist mehr als ein Einkaufszentrum – es ist ein Ort, an dem sich das Leben abspielt. Wir freuen uns, mit dieser Kooperation neue Wege zu gehen und den Menschen in der Stadt einen Mehrwert zu bieten. Leerstände sind Chancen – vor allem, wenn sie so sinnvoll genutzt werden wie hier.“

Auch wenn das Projekt zeitlich begrenzt ist – der Effekt könnte langfristig wirken. Denn neben Information und Austausch steht ein weiteres Ziel im Fokus: die Gewinnung neuer Pflegekräfte. Und vielleicht entdeckt ja genau hier, zwischen Shoppingbummel und Kaffeepause, jemand seine neue Berufung.

Pop-Up des Marienhospitals im Milaneo besuchen

Weitere Informationen zum Programm und den angebotenen Veranstaltungen sind jederzeit auf der Webseite des Pop-Ups zu finden oder vor Ort im Erdgeschoss Eins, nähe dm.