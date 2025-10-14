Gesundheit und Pflege im Einkaufszentrum: Das Marienhospital Stuttgart nutzt eine vorübergehend freie Ladenfläche im Milaneo für Begegnung, Dialog – und neue Chancen.
23.10.2025 - 08:44 Uhr
Wer dieser Tage durchs Milaneo bummelt, wird nicht nur auf Mode, Technik oder Gastronomie stoßen, sondern auch auf das Marienhospital. Was im ersten Moment ungewöhnlich klingt, ist eine kreative Kooperation mit starker Botschaft: Das traditionsreiche Stuttgarter Krankenhaus bespielt vier Wochen lang eine freie Ladenfläche im beliebten Einkaufszentrum und bringt dabei Gesundheit, Pflege und echte Menschen in den Mittelpunkt.