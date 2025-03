In französischen Filmen stand sie schon früh vor der Leinwand. Doch durch gesundheitliche Probleme musste Émilie Dequenne damit aufhören. Nun erlag sie ihrer Erkrankung.

red/dpa 17.03.2025 - 12:58 Uhr

Im Alter von 43 Jahren ist die belgische Schauspielerin Émilie Dequenne gestorben. Sie starb am Sonntag im französischen Villejuif, wie ihre Agentin Danielle Gain auf Anfrage bestätigte. Die Schauspielerin („Rosetta“) litt an einer seltenen Krebserkrankung an der Nebenniere.