Präsident Emmanuel Macron stellt zur Rückkehr des Militärdienstes in Frankreich klar, wie man mit einem Fronteinsatz umgehen werde.
26.11.2025 - 16:59 Uhr
Emmanuel Macron will die Ankündigung am Donnerstag vor Alpeninfanteristen in Grenoble machen; in einem Radiointerview hat er allerdings die meisten Punkte vorweggenommen. So erklärte der französische Präsident, sein Land müsse wie andere EU-Staaten wieder einen Wehrdienst schaffen, da die Bedrohung des alten Kontinentes zunehme. Russland gebärde sich „viel aggressiver“ als noch zu Sowjetzeiten.