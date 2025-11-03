Die Ankündigung von US-Präsident Trump ließ aufschrecken: Es soll wieder Atomwaffentests in den USA geben. Jetzt präzisiert sein Energieminister, was genau passieren soll.
03.11.2025 - 00:51 Uhr
Washington - Bei den angekündigten Atomwaffentests in den USA soll es keine nuklearen Explosionen geben. "Die Tests, über die wir gerade sprechen, sind Systemtests. Das sind keine nuklearen Explosionen", sagte Energieminister Chris Wright dem Sender "Fox News". Man werde neue Waffensysteme testen. Man prüfe dabei alle anderen Teile einer Atomwaffe.