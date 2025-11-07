Ein mysteriöses Paket mit weißem Pulver sorgt auf Trumps Militärflugplatz bei Washington für Aufregung. Sieben Menschen mussten ins Krankenhaus. Was steckt dahinter?
07.11.2025 - 17:59 Uhr
Ein verdächtiges Paket mit weißem Pulver sorgt auf dem von US-Präsident Donald Trump genutzten Militärflugplatz für Unruhe. Nach Öffnen des Pakets in der Joint Base Andrews bei Washington mussten vorübergehend sieben Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wie US-Medien am Freitag berichteten. Einige von ihnen klagten laut dem Sender Fox News über Kopfschmerzen. Was genau es mit dem Pulver auf sich hat, war zunächst unklar.