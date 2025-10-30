Südkorea will schon länger atomgetriebene U-Boote - nun gibt es von US-Präsident Trump grünes Licht.
29.10.2025 - 23:54 Uhr
Busan - Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das Militärbündnis sei "stärker denn je", weswegen er eine entsprechende Genehmigung erteilt habe.