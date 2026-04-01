Ein Militärflugzeug fliegt über die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der Kontakt bricht ab. Moskau spricht von Todesopfern.

dpa 01.04.2026 - 01:29 Uhr

Moskau - Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Angaben aus Moskau 29 Menschen ums Leben gekommen. Ein Such- und Rettungsteam habe die Absturzstelle gefunden und von sechs getöteten Besatzungsmitgliedern und 23 Passagieren gesprochen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge mit.