Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein bislang überschaubares Rüstungsgeschäft vorantreiben. Helfen soll eine Kooperation mit einem US-Unternehmen. Was ist geplant?

dpa 19.09.2025 - 11:09 Uhr

Leinfelden-Echterdingen - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax-Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten.