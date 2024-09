Ägypten, Irak und Jordanien haben das militärische Vorgehen Israels gegen den Libanon verurteilt. Israel treibe „die Region in einen totalen Krieg“, heißt es laut Medienberichten in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der drei Länder von Mittwoch. Israel trage die volle Verantwortung für die regionale Eskalation.

Um die „gefährliche Eskalation in der Region“ zu beenden, müsse zunächst „die Aggression Israels in Gaza“ gestoppt werden, heißt es in der Erklärung, die am Rande der UN-Generalversammlung in New York veröffentlicht wurde. Darin werden die internationale Gemeinschaft und der UN-Sicherheitsrat aufgerufen, sich für ein Ende des Kriegs einzusetzen.