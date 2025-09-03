Bei einer pompösen Militärparade demonstriert Chinas Staatschef Xi Jinping den Schulterschluss mit Putin und Kim.
03.09.2025 - 11:30 Uhr
Dieses Bild dürfte in die Geschichtsbücher eingehen: Chinas Staatschef Xi Jinping, gekleidet in anthraziter Mao-Jacke, betritt die Balustrade am Tor des Himmlischen Friedens. Rechts an seiner Seite: der russische Präsident Wladimir Putin. Zu seiner linken: Nordkoreas Machthbaer Kim Jong Un. Diese trilaterale Achse der Autokraten bildet den Kern der neuen, sinozentrischen Weltordnung.