Was hat die Deutsche Marine im Pazifik beim weltgrößten Seemanöver zu suchen? Der Verteidigungsminister stimmt Deutschland auf eine größere Rolle beim Schutz von Recht und Freiheit ein.

Von Carsten Hoffmann, dpa 31.07.2024 - 05:45 Uhr

Pearl Harbor - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine größere Verantwortung Deutschlands für den Schutz internationaler Regeln in der geopolitisch wichtigen Indopazifik-Region betont. Stabilität und Sicherheit in diesem Teil der Welt und in Europa seien eng verbunden, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der Gedenkstätte des US-Marinestützpunktes Pearl Harbor auf Hawaii. "Es ist nicht das Eine denkbar ohne das Andere", sagte Pistorius, der auch deutsche Soldaten traf, die an dem von den USA geführten Marine-Manöver Rimpac beteiligt sind.