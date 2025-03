Militärübung in Litauen

US-Truppen üben in Litauen an der Nato-Ostflanke. Anschließend werden vier Soldaten vermisst und fieberhaft gesucht. Der Nato-Generalsekretär geht aber davon aus, dass sie nicht mehr am Leben sind.

red/dpa 26.03.2025 - 21:41 Uhr

Nato-Generalsekretär Mark Rutte geht davon aus, dass vier in Litauen vermisste US-Soldaten ums Leben gekommen sind. „Wir kennen die Einzelheiten noch nicht, aber das ist eine schreckliche Information“, sagte Rutte am Rande eines Besuchs in Polen der Nachrichtenagentur PAP zufolge.