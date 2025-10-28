Die Vereinten Nationen fordern ein Ende der Gewalt im Sudan. Zivilisten müssten schnell Hilfe bekommen.
28.10.2025 - 01:42 Uhr
New York - Nach der Einnahme der sudanesischen Großstadt El Fascher durch die RSF-Miliz fordert UN-Generalsekretär António Guterres Verhandlungen über ein Ende der Gewalt. Die sudanesischen Streitkräfte und die RSF-Miliz müssten unverzüglich mit seinem persönlichen Gesandten für den Sudan, Ramtane Lamamra, in Kontakt treten und rasche Schritte in Richtung einer Verhandlungslösung unternehmen, forderte der Sprecher von Guterres, Stéphane Dujarric. Der Generalsekretär sei zutiefst besorgt über die jüngste militärische Eskalation im Sudan und verurteile Berichte über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.