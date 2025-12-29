Israels Anerkennung von Somaliland als Staat stößt in der Region auf breite Kritik. Vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats spricht die Huthi-Miliz im Jemen eine deutliche Warnung aus.
Sanaa - Der Anführer der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz droht Israel nach dessen Anerkennung von Somaliland als souveränen Staat. "Jegliche israelische Präsenz in Somaliland wird von unseren Streitkräften als militärisches Ziel betrachtet, da sie eine Aggression gegen Somalia und den Jemen sowie eine Bedrohung für die Sicherheit der Region darstellt", sagte Abdul-Malik al-Huthi in einer Erklärung. Israel hatte am Freitag als weltweit erstes Land die Republik Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Somalia lehnt die Anerkennung seiner abtrünnigen Region im Norden entschieden ab.