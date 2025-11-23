Ausgerechnet in der schleckigen Vorweihnachtszeit ruft Mondelez bestimmte Milka-Schokoladentafeln zurück. Im schlimmsten Fall sind innere Verletzungen möglich.

In der Vorweihnachtszeit steigt bei vielen die Lust auf Süßes – besonders Schokolade erfreut sich in den kalten Wintermonaten großer Beliebtheit. Ob als kleiner Genuss für zwischendurch, als Zutat für Weihnachtsplätzchen oder als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – Schokoladenprodukte gehören für viele Menschen zum Advent einfach dazu.

Doch nun gibt es eine wichtige Information für Verbraucher: Der Nahrungsmittelkonzern Mondelez International hat einen Rückruf für bestimmte Tafeln einer seiner Milka-Schokolade gestartet.

Die beliebten Schoko-Nikoläuse von Milka sind nicht betroffen – aber bestimmte Schokotafeln. Foto: IMAGO/Karina Hessland

Rückruf von Milka-Schokolade

Laut offizieller Mitteilung des Unternehmens sind ausschließlich Milka Caramel Schokoladetafeln (100g) mit der EAN-Nummer 7622210349675 und folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Produktionscodes betroffen:

20.02.2026 / OSV1252132

20.02.2026 / OSV1252133

21.02.2026 / OSV1252141

26.02.2026 / OSV1252223

27.02.2026 / OSV1252231

27.02.2026 / OSV1252232

27.02.2026 / OSV1252233

Diese Informationen finden Verbraucher auf der Rückseite der Verpackung. Andere Produkte von Milka oder Mondelez International sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Mundverletzungen durch Milka-Schokolade möglich

Vom Verzehr der betroffenen Schokoladentafeln wird seitens des Herstellers dringend abgeraten. Die möglicherweise enthaltenen Plastikfremdkörper können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen. Im schlimmsten Fall drohen sogar innere Verletzungen und Blutungen.

Milka-Rückruf: Was sollten Verbraucher jetzt tun?

Falls Sie eine der betroffenen Milka Caramel Schokoladentafeln besitzen, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:

Verzehren Sie die betroffene Schokolade auf keinen Fall.

Die Tafeln können im Handel auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden.

Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie das Verbraucherserviceteam von Mondelez International kontaktieren:

Telefon: 00800 83 00 00 36 (kostenfrei)

E-Mail: Verbraucherservice@mdlz.com

Weitere aktuelle Rückrufe

Das ist derzeit nicht der einzige aktuelle Lebensmittelrückruf. In den letzten Tagen wurden auch Rückrufe für „Gut & Günstig“-Produkte bei Edeka sowie für Erdnussprodukte bei Rewe gemeldet.