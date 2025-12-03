„Dreisteste Werbelüge des Jahres“? Die beliebte Milka-Schokolade hat Probleme: Während Supermärkte mit Rabatten locken, greifen Verbraucher zu Alternativen wie Gummibärchen.
03.12.2025 - 08:41 Uhr
Die lila Kuh erlebt schwere Zeiten statt Hochsaison im Advent: Schokoladenhersteller Milka kämpft laut Medienberichten mit Absatzproblemen und verärgerten Kunden. Die Ursache? Drastische Preiserhöhungen und gleichzeitige Verkleinerung der Produkte. Auch von Qualitätsproblemen und Rückrufen war punktuell die Rede.