 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau

Milliarden für den Kreis Göppingen Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau

Milliarden für den Kreis Göppingen: Erleichterung über Geld für den A8-Ausbau
1
Stau auf der A8 bei Gruibingen in Richtung Ulm – das soll nach dem Neubau des Albaufstiegs Geschichte sein. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Der Koalitionsausschuss in Berlin hat sich auf weitere Milliarden für den Straßenbau verständigt – das betrifft auch die A 8 im Landkreis Göppingen.

Gut acht Stunden haben die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD bis in die Nacht zum Donnerstag in Berlin im Kanzleramt verhandelt – mit einem Ergebnis, das auch den Landkreis Göppingen konkret betrifft. Beim Thema Straßenbau hätten sich die Koalitionspartner nun „vollständig geeinigt“, hatte Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagvormittag gesagt. Was bedeutet das für den geplanten neuen Albaufstieg der A8, dessen Bau zuletzt wegen fehlender finanzieller Mittel wieder infrage gestellt worden war? Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit, dass nun Geld da sei und der Albaufstieg gebaut werden kann.

 

Baubeginn für 2027 geplant

„Alles, was baureif ist, wird gebaut, das betrifft Schiene und Straße“, sagte Merz in Berlin. Drei Milliarden Euro „für den Neubau der Straße“ würden zusätzlich zur Verfügung gestellt. Nach zwei Jahren solle überprüft werden, ob die Mittel ausreichten. Dann soll nach bisheriger Planung auch mit dem A-8-Ausbau begonnen werden, zuletzt war das Jahr 2027 als Baubeginn genannt worden.

Konkreter wird Verkehrsminister Schnieder: „Mit dem heutigen Beschluss setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität in Deutschland: Wir schaffen Planungssicherheit, beschleunigen Genehmigungsverfahren und mobilisieren zusätzliche Mittel“, lässt er sich auf Anfrage zitieren. Und er äußert sich explizit zur A8: „Das ist eine gute Nachricht – egal ob etwa bei der A57, der A20 oder für den Albaufstieg der A8.“ Zudem würden bei besonderem Bedarf alle haushalterischen Möglichkeiten genutzt, um Finanzierungen sicherzustellen. So habe man sich darauf verständigt, dass weiteres Geld nachgeschossen wird, falls die finanziellen Mittel nicht ausreichen – durch überplanmäßige Ausgaben.

Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Die Nachricht, dass es zusätzliches Geld gibt, verbreitete sich im Landkreis wie ein Lauffeuer. Als erster meldete sich am Vormittag der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Färber zu Wort: Es sei davon auszugehen, „dass nun im Haushalt die Mittel zur Finanzierung bereitgestellt werden“. Damit sei man einen wichtigen Schritt weiter. „Unsere Bemühungen, im Zuge des parlamentarischen Verfahrens und der weiteren Haushaltsberatungen die Wichtigkeit des Albaufstiegs herauszustellen, waren erfolgreich. Somit sind die Unsicherheiten und Irritationen der letzten Wochen beendet.“

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen sowie CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Geislingen, erklärte am Donnerstag: „Ich bin sehr erleichtert, dass der Koalitionsausschuss die wichtige Entscheidung getroffen hat, dass baureife Projekte auch finanziert und gebaut werden. Und dazu gehört die gute Nachricht: Der neue Albaufstieg kommt. Da hat sich in den letzten Wochen jedes Gespräch, jedes Telefonat und jeder Einsatz gelohnt.“

Auch der Geislinger Landtagsabgeordnete Sascha Binder (SPD) begrüßt die Einigung im Koalitionsausschuss, bei der Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) drei Milliarden Euro mehr Finanzmittel für den Verkehrshaushalt zugesagt habe: „Unsere Intervention hat gewirkt“, betont Binder mit Blick auf die Klarstellung, dass baureife Maßnahmen wie der A8-Albaufstieg nun zügig umgesetzt werden müssen. „Jetzt steht der Bundesverkehrsminister in der Verantwortung, den Albaufstieg ganz nach vorne auf die Agenda zu setzen.“

Landrat Möller ist froh

Erfreut zeigte sich auch der Göppinger Landrat Markus Möller (CDU): Jetzt dürfte dem geplanten Spatenstich für den neuen Albaufstieg im Jahr 2027 nichts mehr im Wege stehen. „Ich bin froh, dass die Bundesregierung Verlässlichkeit hergestellt hat und dass die Appelle aus der Raumschaft Gehör gefunden haben. Gemeinsamen mit allen Kollegen und Bürgermeistern vertraue ich fest darauf, dass sich die Vereinbarung auch im Bundeshaushalt niederschlägt.“

Unsere Empfehlung für Sie

Autobahn 8 im Landkreis Göppingen: Grünes Licht für Albaufstieg – Baurecht für A8-Abschnitt

Autobahn 8 im Landkreis Göppingen Grünes Licht für Albaufstieg – Baurecht für A8-Abschnitt

Zuletzt gab es Zweifel an der Realisierung von Bauvorhaben auf den Straßen. Auch mehrere Projekte im Südwesten waren betroffen. Doch nun präsentieren die Regierungsparteien eine Lösung.

Und der FDP-Kreisverband schreibt in einer Pressemitteilung: „Der Druck von allen Seiten Richtung Bundesregierung hat sich gelohnt. Jetzt gilt es alles dafür zu tun, dass der Baubeginn schnellstmöglich vorangetrieben wird.“

Offener Brief kommt nach der Nachricht aus Berlin

Aufforderung
Erst nachdem die Nachricht aus Berlin von der gesicherten Finanzierung des Albaufstiegs bekannt wurde, verschickten alle Bürgermeister aus dem Landkreis und aus angrenzenden Städten sowie die Landräte aus Göppingen, Esslingen und Ulm einen Offenen Brief. Dieser ist adressiert an Verkehrsminister Patrick Schnieder, er wird darin aufgefordert, die Zusage zum A-8-Ausbau einzuhalten.

Forderung
Der Albaufstieg der A8 dürfe nicht länger auf sich warten lassen – darin sind sich die kommunalen Spitzen der Region einig. In ihrem Brief fordern sie: „Der Ausbau muss jetzt verlässlich finanziert und umgesetzt werden.“ Weiter heißt es: „Deshalb begrüßen wir die jüngste Mitteilung des Koalitionsausschusses, wonach zusätzliche Mittel für die Verkehrsinfrastruktur bereitgestellt werden.“

Weitere Themen

Bodelschwingh-Schule: Frust über fehlende Lehrer und unfertige Containerschule

Bodelschwingh-Schule Frust über fehlende Lehrer und unfertige Containerschule

Die Göppinger Bodelschwingh-Schule ist überbelegt, deshalb wurden Klassen in Container im Stauferpark ausgelagert. Die Kritik an den Zuständen dort ist aber groß.
Von Arnd Woletz
Ärger mit Windrädern in Baiereck: Lärm und Brummton sind zurück

Ärger mit Windrädern in Baiereck Lärm und Brummton sind zurück

Nach dem Getriebetausch laufen die Anlagen wieder – ersten unauffälligen Betriebstagen folgten schon wieder laute Nächte.
Von Jürgen Schäfer
Erkältungen im Landkreis Göppingen: Atemwegserkrankungen nehmen zu

Erkältungen im Landkreis Göppingen Atemwegserkrankungen nehmen zu

Werden die Temperaturen kühler, steigt die Zahl der Erkältungsfälle. Doch wie sieht die Situation im Landkreis Göppingen aus?
Von Felix Feyock und Arnd Woletz
Geldnot im Kreis Göppingen: Großer Verband wettert: nicht nur im sozialen Bereich sparen

Geldnot im Kreis Göppingen Großer Verband wettert: nicht nur im sozialen Bereich sparen

Der Landrat des Kreises Göppingen hat eine umfangreiche Liste an Sparvorschlägenausgearbeitet. Der Sozialverband VdK kündigt Widerstand an.
Von Birgit Rexer
Kuchen im Kreis Göppingen: An Gleisen entlang spaziert – Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Kuchen im Kreis Göppingen An Gleisen entlang spaziert – Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein 56-Jähriger spaziert zwischen Gingen und Kuchen an den Gleisen entlang, als er von einem Metropolexpress erfasst und schwer verletzt wird. Die Polizei ermittelt.
Von Matthias Kapaun
Geislingen an der Steige: Kinder bewerfen Haus – Fassade durch Äpfel beschädigt

Geislingen an der Steige Kinder bewerfen Haus – Fassade durch Äpfel beschädigt

Obst als Wurfgeschoss: Junge Übeltäter attackieren wohl gezielt das Haus eines Seniors. Die Fassade leidet - und auch das Gartentor bleibt nicht verschont. Was steckt dahinter?
Stadtentwässerung Göppingen baut um: Millionensanierung für das Klärwerk

Stadtentwässerung Göppingen baut um Millionensanierung für das Klärwerk

Schlechte Nachrichten für Gebührenzahler: Im Klärwerk Göppingen werden weitere Großinvestitionen fällig. Der Umbau wird teils mehr als doppelt so teuer wie geplant.
Von Arnd Woletz
Ende des Uhinger Traditionsbetriebs: „Es herrscht Endzeitstimmung“

Ende des Uhinger Traditionsbetriebs „Es herrscht Endzeitstimmung“

Die letzten drei Monate des insolventen Autozulieferers sind angebrochen, der Betrieb läuft deutlich reduziert. Die Abwicklung geht wie geplant vonstatten.
Von Susann Schönfelder
Kein Platz in Göppinger Turnhallen: Es wird noch enger in den Sporthallen

Kein Platz in Göppinger Turnhallen Es wird noch enger in den Sporthallen

Die Trainingskapazitäten in Göppinger Turnhallen sind bereits heute ausgereizt. Zu allem Übel stehen in drei großen Sporthallen außerdem noch Sanierungsarbeiten an.
Von Arnd Woletz
Sparkurs im Kreis Göppingen: Die Streichliste des Landrats

Sparkurs im Kreis Göppingen Die Streichliste des Landrats

Teil-Verkauf der Klinik, Rotstift beim Sozialen und Stellenabbau: Bei einer Klausur hat Landrat Markus Möller den Kreisräten seine Sparvorschläge unterbreitet. Das steht auf der Liste.
Von Dirk Hülser
Weitere Artikel zu Patrick Schnieder A8 Ausbau Infrastruktur
 