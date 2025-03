Milliarden-Invest von Hyundai in den USA

Dass Hyundai vor Trump einknickt, ist ein fatales Zeichen für die internationale Wirtschaft, kommentiert unser Autor.

Felix Lill 25.03.2025 - 15:30 Uhr

Donald Trump hat einen Punktsieg eingefahren. Indem der Konzern Hyundai 21 Milliarden US-Dollar in die USA investiert, kann sich der US-Präsident brüsten. Immerhin hat Trump mit seinem Slogan „America First“ immer wieder angekündigt, er werde Jobs in sein Land holen. Allerdings mit dem unausgesprochenen Nebensatz: Koste es, was es wolle.