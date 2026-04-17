Mit dem Trennungslied «Romantic Homicide» gelang ihm der Durchbruch. Nun hat die Polizei ihn wegen Mordes an einer 14-Jährigen festgenommen. Was ist über den Fall von US-Musiker D4vd bekannt?
Los Angeles - Sieben Monate nach dem Fund der verwesten Leiche einer 14-Jährigen im Kofferraum eines Autos in der US-Metropole Los Angeles hat die Polizei den Musiker D4vd festgenommen. Nach Angaben des Los Angeles Police Department (LAPD) am Donnerstag (Ortszeit) steht der 21-Jährige unter Mordverdacht. Er werde ohne Möglichkeit auf Kaution festgehalten, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.