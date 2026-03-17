Ein Jahr nach dem Sondervermögen rechnen die Grünen ab: Katharina Dröge wirft Friedrich Merz vor, eine „gigantische Chance“ verspielt zu haben – und prüft sogar eine Klage.
Ein Jahr nach Billigung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz durch den Bundestag haben die Grünen eine vernichtende Bilanz gezogen. Mit der von der Grünen-Fraktion unterstützten Grundgesetzänderung habe der Bundestag dem neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine „gigantische Chance“ gegeben, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag in Berlin. „Ein Jahr später muss man sagen: Er hat es verzockt.“ Der Umgang der Regierung Merz mit den Finanzmitteln sei eine „herbe Enttäuschung“.