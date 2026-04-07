Taylor Swift, Lady Gaga und Co: Der aktivistische US-Investor Bill Ackman will Universal Music übernehmen. Die Prämie für Aktionäre ist dem Angebot zufolge hoch.
07.04.2026 - 11:47 Uhr
Wilmington/Hilversum - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital für rund 56 Milliarden Euro den weltgrößten Musikkonzern Universal Music Group (UMG) übernehmen. Pershing bietet insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent auf den letzten Schlusskurs.