Nach dem Millionen-Einbruch in Gelsenkirchen will ein Anwalt in Kürze Klage einreichen. Ihm liegen bereits Vollmachten von rund 150 Geschädigten vor.
13.01.2026 - 10:00 Uhr
Düsseldorf/Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Sparkassen-Einbruch mit Millionenbeute in Gelsenkirchen will ein Anwalt schon kommende Woche Klage gegen die Bank erheben. Er habe bereits Mandanten-Vollmachten von etwa 150 Geschädigten sowie etwa genauso viele Interessierte, sagte der Dattelner Anwalt Daniel Kuhlmann der Deutschen Presse-Agentur. Zuständig wäre das Landgericht Essen.