Nach dem Gelsenkirchener Einbruch mit Millionen-Beute kritisieren Geschädigte die Kommunikation der Bank. Von sich aus habe die Bank sich erst nach Wochen gemeldet, eine Hotline war ständig besetzt.
30.01.2026 - 16:12 Uhr
Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse beklagen betroffene Schließfachkunden die Kommunikation der Bank. Wochenlang habe die Bank die Kunden nicht von sich aus angesprochen. Sie hätten selbst anrufen müssen, um herauszufinden, ob ihr Geld weg war. Eine von der Sparkasse geschaltete Info-Hotline sei ständig besetzt gewesen, sagten mehrere Geschädigte.