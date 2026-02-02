Nach dem Gelsenkirchener Einbruch mit Millionen-Beute kritisieren Geschädigte fehlende Kommunikation der Bank. Jetzt öffnet die Sparkasse eine Servicestelle für Schließfachkunden.
02.02.2026 - 05:00 Uhr
Gelsenkirchen - Gut vier Wochen nach dem Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkasse öffnet die Bank heute eine Servicestelle für betroffene Schließfachkunden. Sie sollten "transparent informiert" und beim weiteren Ablauf unterstützt werden, versprach Sparkassenchef Michael Klotz vorab laut Mitteilung.