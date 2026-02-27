Ein Spieler oder Spielerin aus dem Landkreis Heilbronn hat beim Eurojackpot abgeräumt. Welche Ratschläge es für den Umgang mit dem Geld gibt.

Stuttgart - Der mit fast 75 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Baden-Württemberg geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun auf den Mehrfach-Millionengewinn freuen. Das teilte Westlotto mit. Die Gewinnzahlen lauteten 7, 17, 19, 28, 47, als Eurozahlen wurden 2 und 7 gezogen. Der Jackpot war mit rund 74,8 Millionen Euro gefüllt.

Der oder die Glückliche kommt nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg aus dem Landkreis Heilbronn. Es sei über das Internet gespielt worden, daher sei der Name des Spielers oder der Spielerin bekannt, sagte eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Wer online sein Glück beim Eurojackpot versuchen will, muss sich vorher registrieren.

Wie der Gewinner von seinem Glück erfährt

Der Gewinner oder die Gewinnerin erhalte nun eine E-Mail mit der frohen Nachricht. "Bei solch einem hohen Gewinn schreiben wir auch einen Brief", sagte die Sprecherin. Außerdem gebe es eine Einladung zu einem Gespräch.

Dabei erhalten der Lotto-Millionär oder die Millionärin Tipps, wie sie sich am besten verhalten sollten. "Wir empfehlen, möglichst wenigen Leuten davon zu erzählen", sagte die Sprecherin. Außerdem sollten sich die Gewinner gut überlegen, was sie mit dem vielen Geld machen wollten.

Wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit ist

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren europäischen Ländern gespielt wird. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und zusätzlich die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die Chance auf 5 richtige Gewinnzahlen und 2 richtige Eurozahlen liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Erst im Dezember gingen zehn Millionen Euro aus dem Eurojackpot nach Baden-Württemberg. Im November gab es für einen Spieler oder eine Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen rund 54,3 Millionen Euro. Im Oktober wurde in Hessen gejubelt - nach einem Gewinn von knapp 70 Millionen Euro. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.