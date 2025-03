In Stuttgart von Klein-Lkw erfasst Drei Tage nach Unfall: Seniorin stirbt in Klinik

Am Samstagabend wird eine 81-jährige Seniorin in Stuttgart-Mitte von einem Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt. Am Dienstag erliegt sie ihren Verletzungen in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft schaltet einen Gutachter ein.