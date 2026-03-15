Vom Bestseller zum Kinohit: Wie ein Tipp von Simon Verhoevens Sohn zum Casting-Coup wurde, wovon Senta Berger schwärmt und wie es für Bruno Alexander war, mal nicht «in Kontrolle» zu sein.
15.03.2026 - 10:41 Uhr
München - Die Tragikomödie "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit Senta Berger und "Die Discounter"-Star Bruno Alexander hat eine wichtige Marke erreicht: Mehr als eine Million Kinotickets seien für den Film unter Regie von Simon Verhoeven verkauft worden, teilte die Produktionsfirma Komplizenfilm mit.