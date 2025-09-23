Die Frohsinns-Kapitale Köln mit angesagten Clubs und hoher Promi-Dichte steht unter Druck. Erstmals könnte hier nun in einer deutschen Millionenstadt eine grüne Politikerin Oberbürgermeisterin werden.
23.09.2025 - 06:56 Uhr
Köln - Wolfgang Niedecken fühlte sich am Abend der NRW-Kommunalwahl an Asterix erinnert: Fast das ganze Bundesland war schwarz - bis auf ein paar rote Flecken und zwei grüne Punkte, in Münster und Köln. "Meine Heimatstadt als kleines gallisches Dorf - das hat mich schon gefreut", erzählt der Kölsch-Rocker lachend der Deutschen Presse-Agentur.