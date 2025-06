Zwei Jahre sah es so aus, als ob die Pläne für das Areal in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) auf Eis liegen. Nun kommt erneut Bewegung in die Sache.

Zwei Jahre lang war es ruhig um das geplante Wohnbauprojekt an der zentralen Kreuzung Jakobstraße/Ludwigsburger Straße in Kornwestheim. Nachdem Kritik an verschiedenen Punkten des Millionenvorhabens geäußert worden war, sah es zwischenzeitlich so aus, als ob die Pläne auf Eis gelegt worden seien. Nun kommt allerdings wieder Bewegung in die Sache.