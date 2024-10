Im Leonberger Ezach entsteht ein Komplex mit Kita, Mensa und vielleicht auch einer neuen Sporthalle. Billig wird das nicht, sondern deutlich teurer als ursprünglich einmal veranschlagt.

Marius Venturini 25.10.2024 - 18:25 Uhr

Kinder ab einem Jahr bis zum Ende der Grundschule werden auf dem neuen Bildungscampus Ezach in Leonberg ihren Betreuungs- und Schulplatz finden. In den vergangenen zwei Monaten wurden die alten Gebäude abgerissen. An diesem Dienstag, 29. Oktober, ist Spatenstich.