Am Mittwochmorgen bricht in einer Autolackiererei in Böblingen ein Feuer aus. Während offene Flammen im Gebäude lodern, bringen sich 17 Menschen in Sicherheit. Der Schaden ist immens.

In einer Lackiererei im Böblinger Industriegebiet Hulb ist am Mittwochmorgen um 8 Uhr ein Brand ausgebrochen, der sich über die Lüftungsanlage ausbreitete. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus. Das meldet die Polizei. Das Polizeirevier Böblingen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Vermutlich gerieten während Schweißarbeiten in einer Lackierkabine Funken in die Abzugsanlage und entzündeten diese. In der Folge schlugen Flammen aus einem Kamin. Die anwesenden Mitarbeitenden versuchten den Brand zunächst mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Feuer zu löschen. Dies übernahm die eingetroffene Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien bereits offene Flammen sichtbar gewesen, sodass ein Löschangriff mit zwei Löschrohren eingeleitet worden sei, so die Böblinger Feuerwehr. Die 17 im Gebäude anwesenden Personen hätten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen können, sodass keine Verletzten zu beklagen seien. Auf die Nachlöscharbeiten hätten umfangreiche Belüftungsarbeiten gefolgt, um Rauch aus angrenzenden Räumen zu entfernen.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Die Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren demnach mit acht Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst sowie der Böblinger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes war mit fünf Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort, bei der Polizei waren es drei Streifenwagenbesatzungen.

Das Feuer ist in einer Autolackiererei auf der Hulb ausgebrochen. Foto: SDMG

