In Reutlingen kommt es am Sonntagvormittag zu einem Großbrand auf einem Wertstoffhof. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die Sicht auf der B28 teilweise eingeschränkt. Der Schaden ist enorm.

Großbrand in Reutlingen: Am Sonntag gingen gegen 11.30 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei in Reutlingen ein. Flammen und dichter schwarzer Rauch waren zu sehen, berichteten Zeugen. Die Quelle befand sich auf einem Wertstoffhof an der Sondelfinger Straße. Mit einem Großaufgebot rückten die Rettungskräfte zum Ort des Geschehens aus. Das schreibt die Polizei.