Millionenschaden in Winnenden: Sieben Jahre Haft für Brandstifter

Nach einem äußerst umfangreichen Prozess mit zehn Verhandlungstagen in mehr als zwei Monaten hat das Landgericht Stuttgart einen 28-Jährigen Flüchtling aus der Ukraine wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

Damit blieb das Gericht genau in der Mitte der Schlussanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Erstere hatte acht Jahre Haft gefordert, Letztere maximal sechs Jahre für ausreichend erachtet. Da der Angeklagte taubstumm ist, waren an allen Sitzungstagen jeweils zwei Gebärdendolmetscher anwesend.

Die Richter der 7. Großen Strafkammer sahen es auch aufgrund des Geständnisses des Angeklagten als erwiesen an, dass der 28-Jährige in Flüchtlingsunterkünften im Steinweg und in der Albertviller Straße in Winnenden, in denen er mit seiner Familie selbst lebte, insgesamt zehn Brände gelegt hatte, bei denen ein Gesamtschaden von mehr als zwei Millionen Euro entstand. „Es war großes Glück, dass der Angeklagte jeweils die Türen nach der Brandstiftung geschlossen hatte, sonst hätte viel mehr passieren können“, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Rummel in seiner Urteilsbegründung.

Gestörtes Sozialverhalten attestiert

Ursache für die ersten sieben Brände war nach den Erkenntnissen der Richter, dass es Probleme im Zusammenleben des Angeklagten mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern gab. „Er hat im Haushalt viel übernommen und sich um die Kinder gekümmert, aber das war der körperlich eingeschränkten Frau nie genug“, erklärte Richter Rummel. Da er zudem fast täglich Alkohol – wenn auch in Maßen - trank, sei es zu einer „unguten Gemengelage“ gekommen, die zu destruktivem Verhalten beim Angeklagten geführt habe. Durch japanische Anime-Trickfilme sei in dem 28-Jährigen, dem bereits im Jahr 2012 in seinem Heimatland eine „Störung im Sozialverhalten“ attestiert wurde, der Wunsch entstanden, Brände zu legen.

Die ersten fünf Taten beging der Angeklagte innerhalb einer Woche Anfang November 2023. Er zündete zumeist mit einem Feuerzeug Kleidungsstücke an, die er im ungenutzten Dachgeschoss des Hauses fand. „Er wollte damit den in ihm aufgestauten Druck abbauen“, sagte Rummel. Anschließend ging der Angeklagte in seine Wohnung zurück. Als Rauchmelder anschlugen oder Mitbewohner den Brand bemerkten, griff der 28-Jährige selbst zum Feuerlöscher. Einmal entzündete er abgestellte Gegenstände in einer Garage.

Verminderte Schuldfähigkeit

Der größte Schaden entstand bei der fünften Tat, als ein Vollbrand in einem Dachstuhl entstand und das Haus anschließend abgerissen werden musste. Vor allem durch den letzten Brand summierte sich der Sachschaden auf insgesamt 500 000 Euro. Im Sommer vergangenen Jahres legte der 28-Jährige noch zweimal Brände in Kellern, die einen Schaden von 20 000 Euro zur Folge hatte. Wegen der durch den Alkohol noch verstärkten Störung im Sozialverhalten nahm das Gericht bei diesen sieben Taten eine verminderte Schuldfähigkeit des 28-Jährigen an.

Nach einigen Zwischenunterkünften wurde der Angeklagte mit seiner Familie Ende vergangenen Jahres in einem Wohncontainer in der Albertviller Straße in Winnenden untergebracht. Dort beschwerte sich der 28-Jährige wiederholt über die hygienischen Zustände im Waschraum und einen lauten und Cannabis konsumierenden Mitbewohner. Um eine Verlegung in eine andere Unterkunft zu erzwingen, legte der Angeklagte auch dort insgesamt drei Brände.

Keine Verletzten zu beklagen

Der schwerste war am 21. Dezember vergangenen Jahres, als nach einem Brand in der Waschküche die linke Seite des Gebäudes und das Erdgeschoss komplett ausbrannten und auch das erste Obergeschoss durch Feuer, Rauch und Löschwasser beschädigt wurde. Allein hierbei entstand ein Sachschaden von 1,5 Millionen Euro. Nach diesem Brand wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen, nachdem er bei den beiden Bränden zuvor von der Polizei zwar verhört, anschließend aber wieder frei gelassen wurde. Personen wurden auch beim letzten Brand nicht verletzt.

Die Richter hielten dem Angeklagten, der aus der Ostukraine stammt und zwei Tage nach dem Angriff von Russland nach Deutschland geflohen war und seit Juni 2022 in Winnenden lebt, zugute, dass er die Taten gestand, keine Vorstrafen hatte und die Vorfälle teilweise eineinhalb Jahre zurücklagen. Gegen ihn habe jedoch neben dem hohen Schaden gesprochen, dass nächtliche Brände stets eine allgemeine Gefahr für die Bewohner darstellten und diese Umzüge in Kauf hätten nehmen müssen.