Riesenjubel im Stuttgarter Stage-Apollo-Theater Welche Songs die Stars des Musicals für Weihnachten lieben

Von „Stille Nacht“ bis „Driving Home für Christmas“ – im Apollo-Theater singen Stars des Musicals all die Lieder, die sie an Weihnachten lieben. 1300 Fans jubeln mit tosendem Beifall. In dieser so fetzigen wie besinnlichen Nacht wird für das Kinderhospiz gesammelt.