 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Erst mit 40 Jahren reif fürs Regieren?

Mindestalter in Bayern Erst mit 40 Jahren reif fürs Regieren?

Mindestalter in Bayern: Erst mit 40 Jahren reif fürs Regieren?
1
Wahlkampfhilfe für Hagel (links): Markus Söder, CSU Foto: Silas Stein/dpa

CSU-Chef Söder unterstützt den CDU-Vormann Manuel Hagel (37) im Wahlkampf. Seine Partei beharrt in Bayern aber darauf, dass Regierungschefs nicht so jung sein dürfen.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es ist ein Fernduell mit Plakaten. „Erfahrung“ streicht Cem Özdemir heraus, „neue Kraft“ setzt Manuel Hagel entgegen. Kein Wunder: Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist gerade 60 geworden, sein CDU-Kontrahent wird im Mai 38. In Bayern müsste sich der Favorit damit noch zwei Jahre gedulden, bis er das Amt des Ministerpräsidenten antreten dürfte. Dort gilt seit jeher das Mindestalter von 40, im Südwesten liegt es bei 35.

 

Sind die Bayern übervorsichtig oder die Baden-Württemberger leichtsinnig? Diese Frage parierte der CDU-Generalsekretär Tobias Vogt (40) bei der Plakatvorstellung mit dem Verweis auf Hagels Erfahrung: Zwanzig Jahre mache der schon Kommunalpolitik, zehn Jahre Landespolitik. Auch der Bayern-Premier Markus Söder, mehrfach für Hagel im Einsatz, lobt ihn als erfahrenen Politiker, der in jungen Jahren schon viel Verantwortung getragen habe.

Amt des Premiers „kein Schülerpraktikum“

Söders CSU aber hält eisern am Mindestalter von 40 Jahren fest. Erst im Dezember wurde im Münchner Landtag wieder ein Antrag der Grünen abgelehnt, die Verfassungsvorgabe als nicht mehr zeitgemäß zu streichen. Von allen Verweisen auf erfolgreiche Jung-Politiker ließ sich die CSU nicht beeindrucken. Ihr Redner Alexander Dietrich (50) warnte eindringlich vor einem Zugeständnis an den Zeitgeist. „Nie wieder dürfe politische Macht ohne Reife verliehen werden“, das hätten die Väter und Mütter der Verfassung im Sinn gehabt. Man wolle „keine Experimente und Sprungbretter für politische Selbstverwirklichung, sondern erprobte und erfahrene Führungspersönlichkeiten an der Spitze, die in der Lage sind, auch einmal etwas auszuhalten“ – das gelte bis heute. Das Amt des Ministerpräsidenten sei „kein Schülerpraktikum und kein Belohnungssystem für Parteikarrieren“, sondern verlange Würde und Gewicht.

Weitere Themen

Himmelsspektakel im Südwesten: Polarlichter leuchten erneut über Baden-Württemberg

Himmelsspektakel im Südwesten Polarlichter leuchten erneut über Baden-Württemberg

Wieder sind Polarlichter am Himmel über Baden-Württemberg aufgetaucht. Eine Expertin erklärt, ob in nächster Zeit noch einmal mit dem Spektakel zu rechnen ist.
Zollernalbkreis: Gasleck in Albstadt zu – Sperrung aufgehoben

Zollernalbkreis Gasleck in Albstadt zu – Sperrung aufgehoben

In Albstadt-Ebingen sorgt ein Gasleck für Aufregung. Straßen sind gesperrt, Anwohner müssen raus, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Erst nach Stunden gibt es Entwarnung.
Baden-Württemberg: Wechselhaftes Winterwetter - Zwischen Nebel und Sonne

Baden-Württemberg Wechselhaftes Winterwetter - Zwischen Nebel und Sonne

Das Winterwetter in Baden-Württemberg bleibt abwechslungsreich. Wo Glätte droht - und wann sich die Sonne zeigt.
OB-Wahlen in Baden-Württemberg: Zwischen Alleingang und Überraschung – Amtsinhaber kämpfen um ihre Posten

OB-Wahlen in Baden-Württemberg Zwischen Alleingang und Überraschung – Amtsinhaber kämpfen um ihre Posten

Elf Städte wählen 2026 neue Rathauschefs. Viele Amtsinhaber wollen weiter machen, einer hört aber auf, weil er seine kranken Eltern pflegen will.
Von Eberhard Wein und Martin Dudenhöffer
Baden-Württemberg: Land erleichtert Abschuss von Problem-Bibern

Baden-Württemberg Land erleichtert Abschuss von Problem-Bibern

Mit ihrer Stupsnase und den langen Nagezähnen sehen sie drollig aus. Aber Biber vermehren sich stark im Land – und bereiten immer wieder Probleme.
Handwerk am Bodensee: Josef Martin baut edle Holzboote

Handwerk am Bodensee Josef Martin baut edle Holzboote

In der Werft von Josef Martin auf der Halbinsel Mettnau entstehen edle Holzboote für den Bodensee und anderswo.
Von Uli Fricker
Main-Tauber-Kreis: Bürgermeisterin wegen Urkundenfälschung vor Gericht

Main-Tauber-Kreis Bürgermeisterin wegen Urkundenfälschung vor Gericht

Urkundenfälschung im Amt? Einer Bürgermeisterin wird vorgeworfen, einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert zu haben. Nun beginnt der Prozess.
Gewalt in der Beziehung: „Jedes Mal vor dem Sex habe ich geweint, weil ich es nicht wollte“

Gewalt in der Beziehung „Jedes Mal vor dem Sex habe ich geweint, weil ich es nicht wollte“

Erst überschüttet er sie mit Liebe und Zuwendung, dann, als sie verheiratet sind, schlägt er zu. Hannah aus Stuttgart erlebt eine Ehe voller Gewalt. Wie sie den Absprung geschafft hat.
Von Paloma Schneider
Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis: Schwerverletzter in Baugrube - nach Fallschirmsprung?

Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis Schwerverletzter in Baugrube - nach Fallschirmsprung?

Ein Mann verletzt sich lebensgefährlich an Metallstangen in einer Baugrube in Ladenburg. Wie ist er dort hineingekommen? Die Polizei geht einer Vermutung nach.
Albstadt-Ebingen: Gasleck sorgt für Aufregung – Innenstadt großräumig gesperrt

Albstadt-Ebingen Gasleck sorgt für Aufregung – Innenstadt großräumig gesperrt

In Albstadt-Ebingen sorgt ein Gasleck für Aufregung. Straßen sind gesperrt, Anwohner müssen raus, Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Wie lange die Sperrung dauert, ist offen.
Weitere Artikel zu Markus Söder Ministerpräsident Bündnis 90/Die Grünen Landtagswahl
 
 