Mindestalter in Bayern Erst mit 40 Jahren reif fürs Regieren?
CSU-Chef Söder unterstützt den CDU-Vormann Manuel Hagel (37) im Wahlkampf. Seine Partei beharrt in Bayern aber darauf, dass Regierungschefs nicht so jung sein dürfen.
Es ist ein Fernduell mit Plakaten. „Erfahrung“ streicht Cem Özdemir heraus, „neue Kraft“ setzt Manuel Hagel entgegen. Kein Wunder: Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist gerade 60 geworden, sein CDU-Kontrahent wird im Mai 38. In Bayern müsste sich der Favorit damit noch zwei Jahre gedulden, bis er das Amt des Ministerpräsidenten antreten dürfte. Dort gilt seit jeher das Mindestalter von 40, im Südwesten liegt es bei 35.