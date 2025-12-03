Mindestannahme erreicht Biontech kommt bei Curevac-Übernahme voran
Biontech hat einen Meilenstein beim Kauf des Tübinger Wettbewerbers Curevac erreicht. Für Curevac-Aktionäre ist nun ein Datum Mitte Dezember wichtig.
Biontech hat einen Meilenstein beim Kauf des Tübinger Wettbewerbers Curevac erreicht. Für Curevac-Aktionäre ist nun ein Datum Mitte Dezember wichtig.
Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech hat einen wichtigen Meilenstein beim Kauf des Tübinger Wettbewerbers Curevac erreicht. Nach einer Mitteilung von Biontech wurden inzwischen fast 82 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Curevac-Anteile in Biontech ADS umgetauscht. ADS sind Aktienanteile eines nicht-amerikanischen Unternehmens, die von einer US-Depotbank gehalten werden. Damit ist die Mindestannahmebedingung erfüllt.