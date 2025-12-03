Mindestannahme erreicht: Biontech kommt bei Curevac-Übernahme voran

Curevac-Aktionäre, die ihre Aktien bisher nicht angeboten haben, können dies noch bis zum 18. Dezember tun. Biontech will die Übernahme noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Curevac konnte in den ersten neun Monaten durch einen Einmaleffekt einen hohen Gewinn ausweisen, der Umsatz war aber deutlich gesunken. Dies war auf einen einmaligen Effekt im Vorjahreszeitraum zurückzuführen. Nach der Streichung jeder dritten Stelle beschäftigt Curevac noch etwa 800 Mitarbeitende. Bei Biontech arbeiten etwa 6800 Beschäftigte, der Umsatz ging 2024 von 3,8 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro zurück. Zudem wurden rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen mit Adresse an der Mainzer Goldgrube hat aber ein dickes Finanzpolster.