 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Biontech kommt bei Curevac-Übernahme voran

Mindestannahme erreicht Biontech kommt bei Curevac-Übernahme voran

Mindestannahme erreicht: Biontech kommt bei Curevac-Übernahme voran
1
Das Tübinger Biotech-Unternehmen beschäftigt derzeit noch knapp 800 Mitarbeiter. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Biontech hat einen Meilenstein beim Kauf des Tübinger Wettbewerbers Curevac erreicht. Für Curevac-Aktionäre ist nun ein Datum Mitte Dezember wichtig.

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech hat einen wichtigen Meilenstein beim Kauf des Tübinger Wettbewerbers Curevac erreicht. Nach einer Mitteilung von Biontech wurden inzwischen fast 82 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Curevac-Anteile in Biontech ADS umgetauscht. ADS sind Aktienanteile eines nicht-amerikanischen Unternehmens, die von einer US-Depotbank gehalten werden. Damit ist die Mindestannahmebedingung erfüllt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Aktientausch: Biontech startet Angebot an Curevac-Aktionäre

Aktientausch Biontech startet Angebot an Curevac-Aktionäre

Die Frist für den Aktientausch läuft bis zum 3. Dezember. Die ehemaligen Konkurrenten wollen in Zukunft gemeinsam forschen und entwickeln.

Curevac-Aktionäre, die ihre Aktien bisher nicht angeboten haben, können dies noch bis zum 18. Dezember tun. Biontech will die Übernahme noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Curevac konnte in den ersten neun Monaten durch einen Einmaleffekt einen hohen Gewinn ausweisen, der Umsatz war aber deutlich gesunken. Dies war auf einen einmaligen Effekt im Vorjahreszeitraum zurückzuführen. Nach der Streichung jeder dritten Stelle beschäftigt Curevac noch etwa 800 Mitarbeitende. Bei Biontech arbeiten etwa 6800 Beschäftigte, der Umsatz ging 2024 von 3,8 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden Euro zurück. Zudem wurden rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen mit Adresse an der Mainzer Goldgrube hat aber ein dickes Finanzpolster.

Weitere Themen

Die ThyssenKrupp-Aktie verliert heute deutlich an Wert. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kursrückgang beeinflussen und wie Analysten die Lage bewerten.

Sarnierungssorgen Thyssenkrupp-Aktie fällt um 8 % - Die Gründe im Überblick

Die ThyssenKrupp-Aktie steht erneut unter Druck und verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang. Was steckt hinter diesem Einbruch, und wie bewerten Analysten die aktuelle Lage?
Von Matthias Kemter
Amazon-Prime-Preiserhöhung – wer jetzt Geld zurück bekommt

Verbraucherschutz Amazon-Prime-Preiserhöhung – wer 2025 Geld zurückfordern kann

Sie haben schon länger als drei Jahre ein Prime-Abo bei Amazon? Dann können Sie Geld von dem Unternehmen zurückfordern. Verbraucherschützer erklären, was nun zu tun ist.
Von mic/red
Hugo Boss: Metzinger Modekonzern rechnet erst 2027 mit besseren Geschäften

Hugo Boss Metzinger Modekonzern rechnet erst 2027 mit besseren Geschäften

2026 soll beim Modekonzern Hugo Boss ein „Jahr der Anpassung“ werden. Ab 2027 verfolgt das Unternehmen optimistische Pläne.
Die Eutelsat-Aktie fällt um fast 7 % und erreicht ein neues 9-Monats-Tief. Erfahren Sie, welche Entwicklungen und Entscheidungen hinter diesem Kursverlust stehen.

Anleger verunsichert Eutelsat-Aktie sinkt um 7 % - Was hinter dem Kurssturz steck

Die Eutelsat-Aktie verzeichnet zur Wochenmitte einen deutlichen Rückgang und erreicht ein neues 9-Monat-Tief. Doch was steckt hinter diesem Kursverlust?
Von Matthias Kemter
Der Bitcoin-Kurs ist seit Wochenbeginn wieder um 10 Prozent gestiegen und notiert bei 93.000 Euro. Erfahren Sie, welche Gründe es sind.

Kryptomarkt Bitcoin steigt auf knapp 94.000 USD - Die Hintergründe

Der Bitcoin-Kurs hat sich nach einer turbulenten Phase wieder deutlich erholt. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kursanstieg der bekanntesten Kryptowährung?
Von Matthias Kemter
Milka wird mit „Shrinkflation“ zum Ladenhüter

„Goldener Windbeutel“ Wird Milka zum Ladenhüter?

„Dreisteste Werbelüge des Jahres“? Die beliebte Milka-Schokolade hat Probleme: Während Supermärkte mit Rabatten locken, greifen Verbraucher zu Alternativen wie Gummibärchen.
Von Michael Maier
Umdenken in Brüssel: EU überarbeitet Verbrenner-Aus: Wie Mercedes, Bosch und Mahle reagieren

Umdenken in Brüssel EU überarbeitet Verbrenner-Aus: Wie Mercedes, Bosch und Mahle reagieren

In der EU-Kommission wird jetzt auch von Technologieoffenheit gesprochen. Hersteller und Zulieferer begrüßen, dass sich die Politik beim Thema Verbrennerverbot bewegt.
Von Peter Stolterfoht und Rouven Spindler
Umstrukturierung: Top-Managerin verlässt Mahle

Umstrukturierung Top-Managerin verlässt Mahle

Die Sparte Thermomanagement spielt beim Autozulieferer Mahle eine Schlüsselrolle. Im Zuge der Umstrukturierung kommt es zur Trennung von Spartenchefin Jumana Al-Sibai.
Von Peter Stolterfoht
Oberlandesgericht Düsseldorf: Kaffee zu billig? Aldi Süd und Tchibo streiten über Preise

Oberlandesgericht Düsseldorf Kaffee zu billig? Aldi Süd und Tchibo streiten über Preise

Tchibo wirft Aldi Süd vor, Kaffee zu preiswert zu verkaufen. In erster Instanz scheiterte der Kaffeeröster mit seiner Klage. Nun prüft das Oberlandesgericht Düsseldorf den Fall.
Die Beyond-Meat-Aktie erlebt einen überraschenden Kursanstieg von über 60 %. Erfahren Sie, was hinter diesem plötzlichen Höhenflug steckt.

Meme-Stock Beyond-Meat-Aktie über 60 % gestiegen - Die Hintergründe

Die Beyond-Meat-Aktie erlebt einen überraschenden Höhenflug. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Kursanstieg?
Von Matthias Kemter
Weitere Artikel zu Curevac Mainz Aktien
 
 