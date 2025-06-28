 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Mindestlohn: Landwirtschaft und Handel sind verzweifelt

Höherer Mindestlohn Warum die Landwirte auf der höchsten Palme sind

Mindestlohn: Landwirtschaft und Handel sind verzweifelt
1
Auch osteuropäische Erntehelfer können mit höheren Löhne in der Zukunft rechnen. Foto: dpa

Dass der Mindestlohn bis 2027 auf 14,60 Euro steigen soll, trifft die Landwirtschaft und den Weinbau im Südwesten besonders hart. Der Ruf nach Ausnahmen dürfte aber verhallen.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Je mehr Handarbeit im Spiel ist, desto größer ist die Abhängigkeit vom Mindestlohn. Entsprechend macht sich in einigen Branchen Frust über die Entscheidung der zuständigen Kommission breit, die Lohnuntergrenze für 2026 auf 13,90 Euro und für 2027 auf 14,60 Euro zu hieven. Eine Branche im Südwesten übt besonders scharfen Protest: die Landwirtschaft.

 

Mindestlohn viel höher als anderswo in der EU

„Für unsere landwirtschaftlichen Betriebe ist das nicht mehr zu leisten“, empört sich der Präsident des Badischen Hauptverbandes, Bernhard Bolkart. „Im arbeitsintensiven Obst-, Gemüse- und Weinbau bringen solche Lohnerhöhungen viele Höfe an den Rand der Aufgabe.“ Die deutschen Landwirte stünden im harten Wettbewerb mit Betrieben aus Polen, Spanien, Italien, Griechenland oder Frankreich. In all diesen Ländern liege der Mindestlohn deutlich unter dem deutschen Niveau: in Polen bei 7,08 Euro, in Spanien bei 8,37 Euro, in Frankreich bei 11,88 Euro und in Griechenland bei 5,60 Euro. „Wer glaubt, dass sich diese Lohnlücke nicht auswirkt, verkennt die Realität des europäischen Binnenmarktes“, beklagt Bolkart den „klaren Wettbewerbsnachteil“.

Unsere Empfehlung für Sie

Mindestlohnanhebung: Deutliche Mahnung an die Regierenden

Mindestlohnanhebung Deutliche Mahnung an die Regierenden

Die Mindestlohnkommission entzieht sich den Erwartungen, die 15 Euro zu überschreiten – und zeigt der Regierung unmissverständlich, was sie von dem Druck hält, meint unser Autor.

Die Folgen seien absehbar: der Rückzug aus arbeitsintensiven Kulturen, die Aufgabe regionaler Erzeugung und ein weiterer Rückgang der Selbstversorgung. Der Verband fordert daher eine Sonderregelung für Saisonarbeitskräfte, um die Existenz der bäuerlichen Familienbetriebe zu sichern – ähnlich wie der Gesamtverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände. Sonst stehe die inländische Produktion „vor dem Aus“, wird dort gewarnt.

Weinbauverband sieht sich wegen Mindestlohn unter Druck

Ähnlich kritisch äußert sich der Deutsche Weinbauverband: Geringere Absatzzahlen und ein sinkender Fassweinpreis, verbunden mit massiv steigenden Produktionskosten, setzten viele Betriebe bereits unter Druck. In dieser Lage sei es schwierig, zusätzliche Lohnkosten zu tragen, ohne Existenzen zu gefährden oder Arbeitsplätze abzubauen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, „die gesetzlichen Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass die besonderen Herausforderungen der Wein- und Agrarbranche angemessen berücksichtigt werden“.

Agrarminister Hauk mahnt Mindestlohn-Aussetzung für Saisonkräfte an

Einen Mitstreiter haben sie in Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk, der den Beschluss der Mindestlohnkommission einen „Schlag ins Gesicht unserer Landwirte“ nennt. Für viele landwirtschaftliche Betriebe bedeute er „praktisch das Aus, weil sie ihren Hof nicht mehr auskömmlich betreiben können“. Der Anbau von Obst, Gemüse und Wein werde weiter zurückgehen, warnt der CDU-Politiker und mahnt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) seinerseits, den Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte auszusetzen. „Nicht nur unsere Versorgung mit Produkten aus der Region steht auf dem Spiel, sondern auch der soziale Frieden unter den Arbeitskräften in der Landwirtschaft.“ Es sei höchst ungerecht, „wenn für die gleiche Arbeit der nicht in Deutschland ansässige Saisonarbeiter netto deutlich mehr Geld erhält, als der in Deutschland lebende Landarbeiter“.

Schon im Vorfeld hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied angeregt, den Mindestlohn für Saisonkräfte auf den Feldern auf 80 Prozent zu beschränken. Nun legte er nach: „Diese massive Anhebung wird landwirtschaftliche Betriebe zum Ausstieg aus arbeitsintensiven Kulturen zwingen.“ Die Erzeugung in Deutschland ließe sich nur über deutliche Preissteigerungen halten. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hatte sich am Donnerstag auf dem Bauerntag diese Position zu eigen gemacht. Allerdings lehnen sowohl die Mindestlohnkommission als auch Arbeitsministerin Bas Ausnahmeregelungen strikt ab.

Unsere Empfehlung für Sie

Mindestlohnkommission: Warum der Mindestlohn trotz allen Drucks unter 15 Euro bleibt

Mindestlohnkommission Warum der Mindestlohn trotz allen Drucks unter 15 Euro bleibt

Die Mindestlohnkommission legt sich auf Lohnuntergrenzen von 13,90 Euro für 2026 und 14,60 Euro für 2027 fest. Die von einigen Branchen geforderten Ausnahmen werden abgelehnt.

Auch im Einzelhandel rumort es – Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, sieht die wirtschaftliche Realität vieler Handelsunternehmen ignoriert. „Eine derart massive Erhöhung des Mindestlohns ist für viele Betriebe schlicht nicht mehr zu stemmen“, rügt sie. In dieser Größenordnung würden Arbeitsplätze gefährdet – vor allem in kleinen und mittleren Betrieben.

Dehoga sieht durch Mindestlohn „Eingriff in die Tarifautonomie“

Für das Hotel- und Gaststättengewerbe moniert Dehoga-Präsident Guido Zöllick: „Das gesamte tarifliche Lohngefüge wird dadurch beeinflusst – ein Eingriff in die Tarifautonomie.“ Wenigstens werde durch die Erhöhung in zwei Schritten die Belastung abgemildert und die Planbarkeit verbessert.

Ausgewogen äußern sich die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), deren Dachverband BDA für die Lohnfestsetzung der Kommission mitverantwortlich ist. UBW-Hauptgeschäftsführer Oliver Barta spricht von einem „für alle Seiten schmerzhaften Kompromiss“. Künftig dürfe sich die Mindestlohnentwicklung nicht immer weiter von der Tariflohnentwicklung entfernen, die ja eigentlich die Richtschnur sein solle. „Mit der jetzt beschlossenen Erhöhung steigt der Mindestlohn in nur zwölf Jahren immerhin um mehr als 70 Prozent“, sagt er.

Dieser Artikel erschien erstamal am 28. Juni 2025 und wurde am 16. November aktualisiert.

Weitere Themen

Mindestlohn: Landwirtschaft und Handel sind verzweifelt

Höherer Mindestlohn Warum die Landwirte auf der höchsten Palme sind

Dass der Mindestlohn bis 2027 auf 14,60 Euro steigen soll, trifft die Landwirtschaft und den Weinbau im Südwesten besonders hart. Der Ruf nach Ausnahmen dürfte aber verhallen.
Von Matthias Schiermeyer
Aktienvorschau: Warum ein Crash droht – oder auch nicht

Aktienvorschau Warum ein Crash droht – oder auch nicht

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Platzt an den Aktienmärkten bald die KI-Blase? Die Warnungen mehren sich – die Versuche der Beruhigung allerdings auch, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Entwicklungsvorstand Markus Schäfer: Von Mercedes ins Silicon Valley

Entwicklungsvorstand Markus Schäfer Von Mercedes ins Silicon Valley

Er kennt Ägypten, Alabama und das digitale Neuland: Markus Schäfer blickt zum Abschied auf 35 intensive Mercedes-Jahre zurück. Von Vorruhestand will er nichts wissen.
Von Matthias Schmidt
Arbeiten im Alter: Aktivrente: Beamte pochen auf Gleichberechtigung

Arbeiten im Alter Aktivrente: Beamte pochen auf Gleichberechtigung

Der Gesetzentwurf für einen steuerfreien Zuverdienst im Rentenalter stößt bei den Gewerkschaften auf Ablehnung. Der Beamtenbund sieht ein verfassungsrechtliches Problem.
Von Matthias Schiermeyer
Religion in der Autoindustrie: Christen bei Daimler und Benz: Beten mit der Olympiasiegerin

Religion in der Autoindustrie Christen bei Daimler und Benz: Beten mit der Olympiasiegerin

Die Gebetskreise von Mercedes-Benz und Daimler Truck schließen sich wieder beim Jahrestreffen zusammen – diesmal prominent unterstützt von Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.
Von Peter Stolterfoht
Aktivrente im Bundestag: Feldversuch mit aktiven Rentnern

Aktivrente im Bundestag Feldversuch mit aktiven Rentnern

Vor dem Start der Aktivrente zum 1. Januar überwiegt die Skepsis. Misslingt das Experiment, muss korrigiert werden, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Urteil gegen Google: Zügel für das Internet

Urteil gegen Google Zügel für das Internet

Das Urteil gegen Google zeigt, dass der Gesetzgeber gewillt ist, die Regeln gegen die übermächtigen Internetgiganten anzuwenden, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Fairer Wettbewerb: Das Problem der US-Tech-Giganten mit Europa

Fairer Wettbewerb Das Problem der US-Tech-Giganten mit Europa

Google hat auf Druck aus Brüssel Änderungen an seinem Geschäftsmodell mit Werbung angekündigt. Die Regeln in der EU sind den Internet-Konzernen generell ein Dorn im Auge. 
Von Knut Krohn
Trotz Autokrise: Dax-Konzerne machen in Summe mehr Gewinn

Trotz Autokrise Dax-Konzerne machen in Summe mehr Gewinn

Große Kluft bei Deutschlands Top-Unternehmen: Während Autobauer schwer zu kämpfen haben, feiern Banken und Versicherungen Rekordgewinne. Auch in einer weiteren Branche geht es bergauf.
Autoindustrie im Gegenwind: Welche Zukunft haben Mercedes und Co.? – Fünf Bedingungen für den Erfolg

Autoindustrie im Gegenwind Welche Zukunft haben Mercedes und Co.? – Fünf Bedingungen für den Erfolg

Kann die Autobranche der wichtigste Pfeiler der deutschen Industrie bleiben? Dazu müsste sich vieles ändern. Wir nennen die fünf wichtigsten Punkte. Eine Analyse.
Von Matthias Schmidt
Weitere Artikel zu Mindestlohn Landwirtschaft Dehoga
 
 