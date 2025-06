Die Schwelle von 15 Euro bleibt unberührt: Die siebenköpfige, unabhängige Mindestlohnkommission hat am Freitagmorgen einstimmig eine stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026 und 14,60 Euro zum 1. Januar 2027 beschlossen. Bis zum 30. Juni hätte sie, so der gesetzliche Auftrag, eine Entscheidung vorlegen müssen. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die Anpassung per Rechtsverordnung verbindlich machen. Ein Überblick.