Die iranischen Revolutionsgarden warnen vor Seeminen in der Straße von Hormus und empfehlen eine Ausweichroute in ihrer direkten Reichweite.
17.06.2026 - 08:27 Uhr
Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hatte im April Woche eine Warnung vor Seeminen in der Straße von Hormus ausgesprochen. Trotz aller Waffenstillstandsankündigungen scheint die Durchfahrt in den indischen Ozean und weiter durch den Suez-Kanal Richtung Mittelmeer für Tanker oder auch Frachter weiterhin nur erschwert möglich. Kreuzfahrtschiffe haben die Region indes verlassen - und werden auch nicht so schnell zurück kommen.