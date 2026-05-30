Mineralbad Berg: Berg-Völkchen auf dem Trockenen

Man traut es sich kaum auszusprechen, liebe Freunde der hochstehenden Sonne und des brodelnden Kessels, doch der Sommer 2026 in Stuttgart scheint perdu! Zumindest für das indigene Völkchen der Bergianer, das seit Urzeiten im Mineralbad Berg, dem „Neuner“, zuhause ist. Einer eigenen, kleinen Welt.

Diese Welt gibt es in dieser Form nun erst mal nicht mehr. Der Bruch einer Hauptwasserleitung außerhalb des Bades hat die Welt der Bergianer auf den Kopf gestellt. Die Reparaturen werden Monate dauern. Ein Leben ohne? Für das Berg-Völkchen ist das gleichbedeutend mit der Vertreibung aus dem Paradies. Es ist wie Wasen ohne Volksfest, wie MHP-Arena ohne VfB, wie Stuttgart ohne Ballett. Wir übertreiben? Keineswegs!

Wer jemals ins „Neuner“ und seine Atmosphäre eingetaucht ist, der ahnt, wie sich Bergianer auf dem Trockenen fühlen. Was kümmerte es sie, dass Stuttgart keine Badeseen hat und nur eine Möchtegern-Stadt-am-Fluss ist? Sie hatten ja ihr Berg, waren dort buchstäblich mit sich im Reinen und saugten Lebensfreude aus dem unerschöpflichen Mineralwasserschatz!

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Allerdings mussten auch sie schon Durststrecken überbrücken. Vier Jahre lang, von 2016 bis 2020, wurde das 1856 gegründete, älteste Stuttgarter Bad von Grund auf saniert. In dieser Zeit fanden die Bergianer Aufnahme bei den benachbarten Leuzeanern, einem anderen indigenen Stuttgarter Badevölkchen. Es gibt schlimmere Exile, zumal das Leuze das prickelndere Mineralwasser hat! Doch das Berg ist nun mal das Berg! Umso größer die Freude bei der Wiedereröffnung. Die Bergianer blühten auf; allein im Juni 2025 zählte die Stadt 47 000 Badende. Der Sommer 2026 versprach ein ungetrübtes Vergnügen. Und nun?

Der Eingang zur Außengastro des Mineralbads Berg. Foto: Jan Sellner

Den Bergianern stellen sich quälende Fragen: Wann können sie wieder in ihren Jungbrunnen steigen und wie sollen sie überhaupt den Sommer überstehen? Wir räumen ein: Es gibt größere Probleme. Aber sagen Sie das mal einem Bergianer!

Erfreulicherweise lässt die Stadt sie und die Pächterfamilie nicht alleine: Die attraktive Außengastro steht zum Ausgleich allen offen, auch ein Teil der Liegewiese mit den 170 Jahre alten Ginkgo-Bäumen. Besucher können dort kostenfrei das Berg-Panorama genießen – samt Rosenpracht! Das darf sich gerne rumsprechen. Lucky, der legendäre Leuze-Kater, der zum „Neuner“ rübermachte und dort der Star am Beckenrand ist, so hören wir aus zuverlässiger Mineralquelle, war gleich der erste Besucher. Das heißt was!