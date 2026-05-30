Mineralbad Berg Berg-Völkchen auf dem Trockenen
Harte Zeiten für die Stammgäste des Mineralbads Berg. Ein Wasserrohrbruch verhagelt ihnen den Sommer. Dafür gibt’s das Berg-Panorama jetzt gratis. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Harte Zeiten für die Stammgäste des Mineralbads Berg. Ein Wasserrohrbruch verhagelt ihnen den Sommer. Dafür gibt’s das Berg-Panorama jetzt gratis. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Man traut es sich kaum auszusprechen, liebe Freunde der hochstehenden Sonne und des brodelnden Kessels, doch der Sommer 2026 in Stuttgart scheint perdu! Zumindest für das indigene Völkchen der Bergianer, das seit Urzeiten im Mineralbad Berg, dem „Neuner“, zuhause ist. Einer eigenen, kleinen Welt.