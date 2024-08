Einfach baden gehen. Das war am Sonntag im Mineralbad Berg leichter gesagt als getan. Dort musste man sich in Geduld üben. Die Stuttgarter Bäder nennen die Gründe für die lange Wartezeit am Einlass.

Jan Sellner 12.08.2024 - 15:42 Uhr

Eine 100 Meter lange Schlange vor dem Mineralbad Berg – das lieferte am Sonntag Gesprächsstoff. Viele der Wartenden ertrugen das Schlangestehen mit Geduld. Die Aussicht, irgendwann doch das 19 Grad kühle Außenbecken zu erreichen, tröstete viele über das Warten hinweg. Andere hingegen fanden’s „unmöglich“. Die Wartezeit, so berichteten Besucher, hätte am Sonntag teils mehr als eine Stunde betragen.