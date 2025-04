Im Mineralbad Leuze in Stuttgart-Ost soll ein Mann masturbiert und dabei eine Frau angeschaut haben. Als er später auf den Vorfall angesprochen wird, soll er den Begleiter der Frau geschlagen haben.

Sebastian Winter 10.04.2025 - 13:38 Uhr

Weil er am Mittwoch in einem Mineralbad in Stuttgart-Ost erst masturbiert und dann einen Mann geschlagen haben soll, hat die Polizei einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen.