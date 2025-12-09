Gerüchte gab es, nun bestätigt Pamela Anderson eine kurze Romanze mit ihrem Co-Star Liam Neeson. In einem kleinen französischen Restaurant sei sie gar als zukünftige Mrs. Neeson vorgestellt worden.
09.12.2025 - 18:40 Uhr
Washington - Gemunkelt wurde es schon lange, nun hat Pamela Anderson es bestätigt: Die Hollywood-Ikone hatte nach dem Dreh der Neuauflage der Slapstick-Reihe "Die Nackte Kanone" nach eigenen Angaben eine romantische Beziehung mit Co-Star Liam Neeson (73). Dem "People"-Magazin sagte die 58-Jährige: "Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten."