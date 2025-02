Bis vor Kurzem brauchten Verkehrsteilnehmende in der Gebersheimer Straße in Leonberg starke Nerven: Eine Baustelle samt Ampel sorgte für Staus, und das länger, als eigentlich gedacht.

Marius Venturini 05.02.2025 - 14:16 Uhr

Das ging ganz schön rund im Internet, dabei handelte es sich doch nur um ein vergleichsweise kleines Stückchen Fahrbahn. „Weiß jemand, wie lang wir diesen Wahnsinn noch ertragen müssen?“, fragte da ein Facebook-Nutzer Ende Januar. Gepaart war sein Post mit dem Foto einer Absperrung – wer genauer hinschaute, erkannte eine Kurve in der Gebersheimer Straße. Ebenfalls zu sehen: Absperrungen und Warnbaken, die zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Wochen eine komplette Straßenseite blockierten. Was auf dem Foto nicht abgebildet war, war die Baustellenampel, die den Verkehr in beide Richtungen vor allem zu Stoßzeiten morgens und abends massiv einschränkte.