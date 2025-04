Der Mini-Car-Club hat 30 Jahre lang ein städtisches Grundstück in Leinfelden-Echterdingen genutzt. Nun muss der Verein den Platz zurückgeben. Der Frust ist groß.

Caroline Holowiecki 26.04.2025 - 06:28 Uhr

Nebenan brausen in einer Tour unzählige Autos auf der Bundesstraße 27 vorbei, und obendrüber startet gerade ein Flugzeug in Richtung Westen durch. Nein, auf dem Vereinsgelände des Mini-Car-Clubs (MCC) Leinfelden-Echterdingen am äußersten Rand von Stetten ist es alles andere als idyllisch. Die Mitglieder hat der Lärm allerdings nie gestört. Im Gegenteil. „Es war ideal“, sagt Ulf Weidenhammer aus Wolfschlugen, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Denn ja, die Fahrzeuge, die beim MCC im Mittelpunkt stehen, ferngesteuerte kleine Verbrenner-Autos im Maßstab 1:8 oder 1:6, machen auch ordentlich Krach, das Publikum und die Lautsprecher-Ansagen bei Veranstaltungen ebenso. Und so gab es zumindest nie Konflikte mit irgendwelchen Nachbarn.