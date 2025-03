Zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau setzt eine 18-jährige Autofahrerin laut aktuellem Ermittlungsstand verbotenerweise zum Überholvorgang an. In diesem Moment kommt ihr ein Motorradfahrer entgegen. Es kommt zum Frontalzusammenstoß.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Löchgau und Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gestorben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße 1107, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Demnach war der 19-jährige Motorradfahrer um kurz vor 21 Uhr von Löchgau kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Gleichzeitig sei eine 18-Jährige mit einem Mini Cooper in die entgegengesetzte Richtung gefahren.

Lesen Sie auch

19-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wollte die junge Frau trotz Überholverbots ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Dabei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motorradfahrer in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Die Fahrerin des Mini Cooper und ihr 16 Jahre alter Beifahrer seien leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Fahrzeuge waren durch den Unfall ineinander verkeilt und mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang an. Zur Unfallaufnahme und für die erforderlichen Reinigungsmaßnahmen auf der Fahrbahn war die Landesstraße 1107 für etwa viereinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, so die Polizei weiter.