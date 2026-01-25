Fünf Gebäude als Testballon: Mini-Häuser statt Tiny-Häuser – Neue Siedlung im Kreis Ludwigsburg entsteht

Das brachliegende Grundstück an der Ecke Keplerstraße/Panoramastraße in Vaihingen-Ensingen ist stattliche 750 Quadratmeter groß. Die meisten Architekten würden sich angesichts dieser Zahl wohl schon die Hände reiben, in der Annahme, sich bei der Planung für ein Einfamilienhaus nach Herzenslust austoben zu können. Allerdings hat das Areal einen Haken: die 750 Quadratmeter verteilen sich vor allem in die Länge. Aus der Luft betrachtet wirkt die Wiesenfläche wie ein schmaler, ausgerollter Teppich. Die Wohnbau Oberriexingen macht aus dieser Not jedoch eine Tugend – und wird sogar fünf Häuser auf dem Grundstück realisieren.