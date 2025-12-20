Als Teil des Pakets zur Einsparung mehrerer Millionen Euro verzichtet die Stadt auf die weitere Unterstützung von Mini-Photovoltaikanlagen. Die Hilfe läuft zum Jahresende aus.
20.12.2025 - 08:00 Uhr
Bereits vor zweieinhalb Jahren war die Erkenntnis auch in Fellbach da: „Wir haben noch viel ungenutztes Potenzial auf Balkonen und Dächern.“ So formulierte es die Grünen-Stadträtin Beate Wörner im Juni 2023 bei einer Infoveranstaltung. Ihre Parteifreundin und Waiblinger Landtagsabgeordnete Swantje Sperling ergänzte: „Die kleinen Anlagen bieten große Möglichkeiten.“