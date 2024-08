Kiosk-Spots in Stuttgart, die ihr kennen solltet

Mini-Späti, Büdle und Co.

Ob Wegbier, Feuerzeug, Erfrischungen oder Süßis: Ein guter Kiosk oder Späti kann lebensrettend sein. Wir haben uns in Stuttgart auf die Suche gemacht und zeigen euch Kioske, die ihr kennen solltet.

Während man in anderen Städten an jeder Ecke einen Kiosk findet, muss man in Stuttgart schon genauer hinsehen. Doch auch hier findet man einige Läden und Büdchen, die uns mit lebensrettenden Dingen wie Wegbier, Magazinen und Erfrischungen versorgen. Einige haben sogar noch mehr im Programm. Wir zeigen euch unsere Lieblingsorte mit leckerem Kaffee, sympathischen Besitzer:innen und coolen Veranstaltungen.